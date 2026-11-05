Баткен и Согдийская область намерены расширять торговое сотрудничество

В Баткенской области обсудили перспективы укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, развитие приграничной торговли и обеспечение безопасности на границе. Встреча состоялась в рамках рабочего визита посла КР в РТ Назарали Арипова в регион.

Во встрече приняли участие первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области Бактыбек Токсонбаев и руководители силовых структур региона.

Бактыбек Токсонбаев поздравил Назарали Арипова с назначением на новую должность и выразил уверенность в том, что в дальнейшем сотрудничество между двумя странами, в том числе между приграничными регионами, будет развиваться по новым направлениям.

Он подчеркнул, что для Баткенской области особое значение имеют стабильные, доверительные и добрососедские отношения с Таджикистаном. Представитель президента также проинформировал посла о работе государственных органов в этом направлении.

Стороны обсудили укрепление дружественных отношений между двумя государствами, развитие взаимовыгодного партнерства, а также обеспечение стабильности и безопасности в приграничных районах.

Особое внимание уделено дальнейшему взаимодействию в рамках ранее заключенных межгосударственных соглашений и достигнутых договоренностей.

Назарали Арипов заметил, что Баткенская область обладает широкими возможностями для развития. По его словам, одним из приоритетных направлений должно стать расширение всесторонних связей с Таджикистаном, особенно в сфере торговли.

Посол также заявил, что особое внимание будет уделяться развитию сотрудничества между Баткенской областью КР и Согдийской областью РТ.