ЕБРР одобрил проект строительства солнечной электростанции «Чакан ГЭС»
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил проект строительства в Чуйской области солнечной электростанции мощностью 20 мегаватт с системой накопления энергии емкостью 6 мегаватт-часов. Общая стоимость проекта оценивается в15 миллионов евро.
Станцию будут возводить на территории Аламединского каскада гидроэлектростанций.
Финансирование ЕБРР прописано в документации следующим образом:
- до 11 миллионов евро — суверенный кредит Кыргызстану, который государство направит ОАО «Чакан ГЭС»;
- до 4 миллионов евро — инвестиционный грант от международного донора или специального фонда акционеров ЕБРР.
Новая солнечная электростанция дополнит гидрогенерацию, чтобы сократить зависимость энергосистемы от сезонных колебаний водности рек.