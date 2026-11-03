В Сузакском районе администрации двух школ оштрафованы на 34 тысячи сомов

В ходе проверки, проведенной Джалал-Абадским региональным управлением службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, в Сузакском районе выявлены факты складирования бытовых отходов в неустановленных местах на территориях двух школ.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2

В частности, в рамках плановой проверки установлено, что на территориях средних общеобразовательных школ № 90 имени Манаса и № 1 имени Мадумар-Ата бытовые отходы складировались в местах, не предназначенных для этих целей.

По выявленным фактам в соответствии с Кодексом о правонарушениях администрации каждой школы назначен штраф в размере 17 тысяч сомов. Общая сумма штрафов составила 34 тысячи сомов.