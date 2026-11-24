Страны СНГ разработают стратегию сотрудничества в сфере школьного питания. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Уточняется, что на заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников СНГ, которое состоялось в Душанбе, принято это решение.

Документ охватит оценку состояния и формирование институтов развития материально-технической базы мест организации питания учащихся, а также производственной и логистической инфраструктуры школьного питания.

«Разработка стратегии призвана систематизировать взаимодействие стран Содружества в такой важной для среднего образования сфере, как организация питания школьников: от инфраструктуры и технологий до единых подходов к организации горячего питания в учебных заведениях.

Институт отраслевого питания как базовая организация СНГ по вопросам питания учащихся продолжит координацию данной работы и проинформирует о ходе формирования рабочей группы», — говорится в сообщении.

Институт отраслевого питания — ведущая организация в России и странах СНГ по разработке и реализации на практике программ по питанию в организованных коллективах, прежде всего в области социального и школьного питания. Решением Совета министров иностранных дел СНГ ранее он был определен в качестве базовой организации по вопросам питания учащихся.