Депутаты Жогорку Кенеша на выездном заседании комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи в Баткенской области обсудили вопрос организации питания в школах.

Как отметила депутат Токтобубу Ашымбаева, из-за недостаточного финансирования страдает рацион питания, детям не хватает железа, кальция, цинка и других важных минералов.

«В 2021 году ЮНИСЕФ проводил исследование, согласно которому у 47 процентов детей наблюдался железодефицит, а 20 процентов страдают анемией. Это, конечно, не только из-за школьного питания, а из-за рациона в целом. Но дети ходят в садики и школы, питаются там, поэтому государство также должно обращать внимание на рацион детей. Мы ходили в школу, изучили меню — два дня дают компот, три дня — чай с сахаром. У нас сейчас и так много сладких напитков, растет количество детей с диабетом», — сказала депутат.

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Заместитель министра просвещения Мухтарбек Баймурзаев сообщил, что учащиеся 1-4-х классов с 2006 года обеспечиваются горячим питанием в школах за счет республиканского бюджета. Тогда в день выделялось 7 сомов, с 2024 года сумма была увеличена вдвое — до 14 сомов.

«С января 2027 года по указу президента и на основании постановления кабинета министров будет выделяться по 40 сомов. Питанием обеспечиваются 615 тысяч 417 детей, в денежном эквиваленте это составляет 1,5 миллиарда сомов. Министерство просвещения совместно с Министерством здравоохранения разработало меню, оно прошло апробацию и было закреплено 30 сентября 2026 года, начнет действовать с 1 января 2027-го. В рационе расширено использование мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, овощей и зелени, сладкий чай был убран», — отметил замминистра.

Он добавил, что сейчас из 2 тысяч 101 образовательного учреждения горячее питание организовано в 1 тысяче 924 школах, а в 137 горячего питания нет из-за отсутствия условий для организации столовой, в некоторых случаях имеются проблемы с чистой водой.

Сколько средств будет выделяться из бюджета после увеличения финансирования до 40 сомов и когда все школы страны будут обеспечены горячим питанием, чиновник не уточнил.