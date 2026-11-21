В Бишкеке за первый день акции по вывозу крупного и растительного мусора вывезли 198 тонн отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В вывозе мусора задействовали 35 единиц спецтехники, из них 8 мусоровозов, остальные — самосвалы. В течение дня во всех четырех районах столицы сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Тазалык» проводили работы по уборке и вывозу старой мебели, ненужных крупногабаритных вещей, опавшей листвы и обрезанных веток деревьев.

Массовый вывоз мусора направлен на то, чтобы предоставить жителям возможность избавиться от старых и ненужных вещей, скопившихся дома и во дворах.

Сегодня второй и последний день акции. Вывоз мусора будет осуществляться до 17.00.

Горожан призывают воспользоваться этой возможностью и принять участие.

К контейнерным площадкам можно вынести опавшую листву и сухие ветки — их необходимо собрать в мешки; старую мебель (диваны, кресла, шкафы и другие крупногабаритные предметы) сложить аккуратно рядом с контейнерной площадкой; золу предварительно полностью остудить и поместить в прочные мешки.