В Бишкеке завершилась акция по вывозу крупного мусора. Работники МП «Тазалык» вывезли 1 тысячу 479 тонн отходов, сообщает пресс-служба мэрии.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 В Бишкеке завершилась акция по вывозу крупного мусора

Из указанного количества 1 тысяча 281 тонну составили твердые бытовые отходы, еще 198 тонн — крупногабаритный мусор.

Для вывоза ТБО дополнительно задействовали 31 единицу специальной техники, в том числе 8 погрузчиков и 23 автомобиля HOWO.

Массовый вывоз мусора осуществлялся в течение двух дней — 20 и 21 ноября. Жители города могли вынести старую мебель, ненужные крупногабаритные вещи, опавшую листву и обрезанные ветки деревьев.

Это была разовая акция. Теперь вывоз мусора будет осуществляться в обычном режиме согласно установленному графику.