В Кыргызстане предлагают обязать образовательные организации регистрировать все сообщения о буллинге и кибербуллинге и рассматривать их в течение пяти рабочих дней. Законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Инициатором поправок в Закон «Об образовании» выступил депутат Улан Примов.

Документ предусматривает введение в законодательство понятий «буллинг» и «кибербуллинг», а также установление четкого порядка реагирования на случаи травли среди учащихся.

Под буллингом предлагается понимать повторяющиеся умышленные действия одного или нескольких учащихся в отношении другого, способные причинить физический, психологический, имущественный или иной вред при наличии неравенства сил или возможностей. Кибербуллингом будет считаться травля с использованием интернета и других цифровых технологий.

Согласно законопроекту, образовательные организации должны будут регистрировать сообщения о предполагаемых случаях травли. Первичную проверку информации уполномоченный сотрудник обязан провести не позднее следующего рабочего дня после регистрации.

Затем материалы передаются специальной комиссии, создаваемой руководителем образовательной организации. На рассмотрение случая ей отводится не более 5 рабочих дней со дня регистрации сообщения.

Если существует угроза жизни или здоровью ребенка, администрация должна незамедлительно принять меры для обеспечения его безопасности и при необходимости обратиться в государственные органы.

При рассмотрении жалоб предлагается обеспечить конфиденциальность информации, защиту участников от давления и преследования. При этом пострадавшего запрещается принуждать к примирению с обидчиком.

Педагогов также хотят обязать выявлять случаи буллинга и кибербуллинга, принимать меры по их предупреждению и незамедлительно сообщать о выявленных фактах руководству образовательной организации.

В справке-обосновании приводятся результаты исследования онлайн-агрессии среди подростков и молодежи Кыргызстана. В нем приняли участие 2 тысячи 96 человек в возрасте от 9 до 25 лет из 128 учебных заведений.

Согласно результатам, почти каждый второй опрошенный сталкивался с проявлениями киберненависти за последний год, а от 15 до 18 процентов респондентов — регулярно. При этом исследователи отмечают отсутствие репрезентативных данных по всей стране.

Авторы законопроекта считают, что отсутствие единого порядка реагирования на травлю затрудняет своевременную защиту учащихся.

Проект закона был опубликован для общественного обсуждения 7 октября 2026 года. Как отмечается в справке-обосновании, замечаний и предложений по нему не поступило.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Кабинет министров должен будет в течение 3 месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с новыми требованиями.