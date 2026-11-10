В Манасе прекратили дело о поцелуе в здании мэрии
Манасский городской суд прекратил производство по делу о мелком хулиганстве в отношении двух молодых людей, поцеловавшихся в здании мэрии. Суд не обнаружил в их действиях состава правонарушения.
Как сообщили в пресс-службе Джалал-Абадского областного суда, постановление вынесли 10 ноября 2026 года. Дело возбудили в отношении А.Э.К. и Д.М.Д. по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях.
Изучив материалы дела, суд установил, что молодые люди не знали о видеосъемке и не намеревались нарушать общественный порядок. Их действия не были направлены против посторонних лиц и не сопровождались оскорблениями, грубыми высказываниями, унижением чести и достоинства или другим непристойным поведением.
В суде подчеркнули: для квалификации действий как мелкого хулиганства недостаточно факта открытого проявления чувств в общественном месте.
Необходимо установить умышленные действия, выражающие явное неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.
«Поцелуй между знакомыми людьми не образует состава мелкого хулиганства», — отметили в суде.
Напомним, видео с целующейся парой в здании мэрии Манаса распространилось в социальных сетях 5 ноября, в день празднования 149-летия города. Ролик вызвал активное обсуждение среди пользователей.
В мэрии пояснили, что молодые люди не являются сотрудниками муниципалитета или других государственных органов. Их временно привлекли в качестве IT-специалистов для разработки программ для сайта. После распространения видео милиция установила личности участников и составила на них протоколы по статье 126 Кодекса о правонарушениях.