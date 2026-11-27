Сжигание опавших листьев и растительных остатков на улицах, во дворах и на полях загрязняет атмосферный воздух и наносит вред здоровью людей. В Кыргызстане за такие нарушения предусмотрены штрафы до 23 тысяч сомов.

При сжигании листья и растительные остатки из-за недостатка кислорода сгорают не полностью. В результате в атмосферу выделяются вредные вещества и токсичные газы, которые негативно влияют на здоровье человека.

Сжигание отходов в неустановленных местах запрещено законодательством. Ответственность предусмотрена в том числе за подобные нарушения на территориях частных домовладений.

Вместо сжигания опавшие листья можно утилизировать безопасными для окружающей среды способами. Например, передать их коммунальным службам, в том числе муниципальному предприятию «Тазалык», либо закопать в специально выкопанной яме. Со временем листья перегниют и превратятся в органическое удобрение, которое можно использовать уже на следующий год.

Факты сжигания листьев могут фиксироваться на видео или выявляться экологическими инспекторами непосредственно на месте.

Согласно Кодексу о правонарушениях, за сжигание отходов в неустановленных местах физическим лицам грозит штраф в размере 7,5 тысячи сомов, юридическим — до 23 тысяч.