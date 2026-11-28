Самое холодное 28 ноября в Бишкеке пришлось на 1954 год. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -27,8 градуса.

Самым теплым 28 ноября стало в 1972-м, когда температура составила +22,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным стал ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой -4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 ноября в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью будет около 0.