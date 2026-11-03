В Бишкеке в одном из кафе произошла массовая драка

В Бишкеке 1 ноября примерно в 03.28 часов в службу «102» поступило сообщение о драке в кафе «Скай Баку», расположенном на пятом этаже торгового центра «Евразия».

По данным пресс-службы столичного ГУВД, на место происшествия прибыли сотрудники милиции. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между посетителями заведения произошел конфликт, переросший в драку.

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Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Свердловского района, начата доследственная проверка.

Всех участников инцидента установили и доставили в районное управление внутренних дел. В отношении них составили протоколы о правонарушении, предусмотренном статьей 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса КР о правонарушениях. Указанных граждан водворили в камеру временного пребывания районного управления.

ГУВД напоминает: любые нарушения общественного порядка и общепринятых норм поведения недопустимы. Лиц, допускающих противоправные действия, привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.