Кабинет министров Кыргызстана внес ряд изменений в нормативные правовые акты в сфере социального обеспечения. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В частности, возрастной порог, предусмотренный положением о порядке обеспечения людей креслами-колясками, снижен с 85 до 75 лет.

Изменения также коснулись деятельности Республиканского центра медико-социальной экспертизы. В его структуре вводится должность заместителя директора, который будет назначаться и освобождаться от должности руководителем центра, а также исполнять его обязанности в период отсутствия.

Кроме того, кабмин запретил назначать лиц с непогашенной судимостью директорами социальных стационарных учреждений для пожилых граждан, взрослых и детей с инвалидностью, детских домов семейного типа для детей с инвалидностью, а также центров социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Постановлением также изменены отдельные требования к деятельности территориальных медико-социальных экспертных комиссий и условия оплаты труда работников системы социального обеспечения населения.

Одновременно признаны утратившими силу четыре постановления, касающиеся перепрофилирования социальных учреждений в Бакай-Ате, Покровке и Сокулуке, а также методологии разработки профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций.