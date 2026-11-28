В Бишкеке 28 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Семашко, проспекта Жибек Жолу, 8-й микрорайон, дом 40;

9.30-17.00 — улица Горького (район городского ГАИ);

12.00-17.00 — отрезки улиц Элебаева, Горького, переулка Геологический, отрезки улиц Фрунзе, Буденного;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Манаса, улицы Киевской.

У кого намечается той

Нурлан Сарчаев

Родился 28 ноября 1975 года. Первый заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Вячеслав Виттих

Родился 28 ноября 1980 года. Художественный руководитель Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва

В 2021 году в Кыргызстане состоялись выборы в Жогорку Кенеш. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 — как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В выборах участвовали 21 партия и почти 300 кандидатов по округам.

Пятипроцентный барьер преодолели шесть политорганизаций:

«Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, из которых 5 получили женщины);

«Ишеним» (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);

«Ынтымак» (9 мандатов, из которых 3 достались женщинам);

«Альянс» (7 мандатов, женщины получили 3);

«Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);

«Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получили женщины).

Всемирный день сострадания

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея дня — пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинение вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей, его творящих (принцип отсутствия ненависти).

Куда сходить