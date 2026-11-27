МВД Кыргызской Республики обращает внимание родителей на случаи заведомо ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, в том числе поступающих от несовершеннолетних.

По данным ведомства, подобные действия нельзя считать безобидной шуткой. Каждое такое сообщение требует незамедлительного реагирования, проведения проверочных мероприятий и привлечения значительных сил и средств правоохранительных и экстренных служб. Кроме того, они вызывают беспокойство среди населения и нарушают работу госучреждений.

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МВД призывает родителей уделять особое внимание воспитанию детей, интересоваться их кругом общения, разъяснять недопустимость подобных поступков и возможные правовые последствия.

Важно, чтобы дети понимали: ложные сообщения о минировании могут привести к серьезным последствиям, нарушить общественный порядок и отвлечь экстренные службы от оказания реальной помощи людям.

МВД просит родителей не оставлять без внимания подобные случаи и своевременно проводить с детьми профилактические беседы.