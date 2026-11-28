В Узбекистане утвердили аналоги 30 военных терминов, которые используют в русскоязычной армейской терминологии. Новые варианты планируют официально ввести в военный обиход. Об этом пишут узбекские СМИ.

Например, вместо слова «атака» предложили использовать hamla, вместо «дубинка» — darra, «противогаз» заменят на gazniqob, а «фуражку» — на bo‘rk. Для слов «блокада» и «блиндаж» утвердили варианты qamal и panajoy.

Сообщается, что список подготовила рабочая группа при Министерстве обороны. Предложения собрали в Департаменте развития государственного языка, после чего их проверила Терминологическая комиссия с участием профильных специалистов.

По данным СМИ, в январе на обсуждение выносили 41 вариант. В итоговый перечень вошли 30 терминов, некоторые переводы изменили. Часть новых эквивалентов взяли из исторических источников, другие образовали по правилам узбекского языка.

Работа, как пишут зарубежные издания, проводится в рамках концепции развития узбекского языка и совершенствования языковой политики на 2020–2030 годы.