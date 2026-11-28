Кабинет министров Кыргызстана одобрил трансформацию 17,2 гектара орошаемых пахотных земель в Оше для строительства многофункционального жилого комплекса «Эне-Сай Сити». Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, три земельных участка переводятся из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Из них 0,5 гектара находятся в государственной собственности, еще 16,7 гектара — в муниципальной.

Мэрии Оша поручено обеспечить целевое использование участков, разработать и утвердить градостроительную документацию, а также обеспечить возмещение потерь сельскохозяйственного производства.

Землепользователь обязан в течение трех лет за счет собственных, заемных средств и инвестиций освоить равноценную площадь орошаемых пахотных земель с последующим включением их в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.

Особое внимание уделено сохранению историко-культурного наследия. До начала строительства необходимо провести оценку воздействия проекта на Сулайман-Тоо и его охраняемые территории, а также согласовать ее с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия при строительстве необходимо обеспечить их сохранность и привлечь специалистов для археологического надзора.

Если земельные участки не будут использоваться либо будут использоваться не по целевому назначению, мэрия должна принять меры по приведению их в первоначальное состояние.

Постановление вступает в силу через 10 дней.