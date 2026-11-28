На перевале Тоо-Ашуу разрешили движение большегрузных автомобилей. Их также вновь пропускают через пост «Сосновка». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По его данным, ночью сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия очищали трассу от снега и посыпали ее песчано-соляной смесью. Сейчас дорога через перевал открыта.

Водителей призвали соблюдать Правила дорожного движения и требования безопасности.

Напомним, ограничение на перевале Тоо-Ашуу для большегрузов ввели 27 ноября в 11.15 из-за сильного снегопада и метели.