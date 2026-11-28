В Бишкеке автозак попал в аварию во время перевозки в СИЗО, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее данным, ДТП произошло 27 ноября около 15.00 у дома № 331 на проспекте Жибек Жолу. По предварительным сведениям, у водителя, ехавшего на запад, отказала тормозная система.

По факту аварии проводится проверка, назначена экспертиза.

Напомним, новый следственный изолятор № 21, который заменит СИЗО-1 в центре Бишкека, открыли 25 ноября. Он находится в селе Нижний Норус Иссык-Атинского района и рассчитан на 1,5 тысячи мест. Старое учреждение на улице Кулатова работало с 1943 года.

По словам начальника изолятора Азата Кудайбергенова, переезд заключенных планировали начать 27 ноября и завершить за два-три дня.