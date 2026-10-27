Водителей привлекли к ответственности за нарушение ночного покоя горожан

В Бишкеке сотрудники милиции приняли меры в отношении двух водителей, чьи действия нарушали общественный порядок и мешали отдыху жителей.

Как сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции (УПСМ) столицы, один из инцидентов произошел около 2.00. Водитель Toyota Camry включил громкую музыку на парковке в жилом районе, нарушая покой местных жителей.

Блок YouTube

Владельца автомобиля доставили в УВД Октябрьского района, где в отношении него приняли соответствующие меры.

Кроме того, сотрудники милиции выявили водителя Mercedes-Benz, который управлял авто, не имея права на вождение. В отношении него составили протокол о правонарушении, а машину водворили на штрафную стоянку.

В УПСМ призвали граждан соблюдать требования законодательства о тишине, уважать окружающих и не нарушать общественный порядок.