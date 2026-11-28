Кабинет министров Кыргызстана изменил функциональное зонирование биосферной территории «Иссык-Куль» для реализации государственного проекта всесезонного горного кластера «Ала-Тоо Резорт». Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, площадь буферной зоны сокращается на 5 тысяч 97,4 гектара — с 2 миллионов 577 тысяч 995,38 гектара до 2 миллионов 572 тысяч 897,98 гектара. Одновременно на такую же площадь увеличивается переходная зона — до 652 тысяч 98,02 гектара.

В переходную зону включены земельные участки общей площадью 5 тысяч 851,47 гектара, предназначенные для реализации проекта «Ала-Тоо Резорт».

Территория горного кластера распределена следующим образом:

Боз-Учук — 945,92 гектара;

Ак-Булак — 1 тысяча 345 гектаров;

Жыргалан (первая часть) — 1 тысяча 624,26 гектара;

Жыргалан (вторая часть) — 1 тысяча 936,29 гектара.

В состав переходной зоны также входят земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленных объектов, пансионатов, месторождений общераспространенных полезных ископаемых и территория проектируемого экологически чистого города Асман площадью 3 тысячи 143 гектара.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Госагентством по земельным ресурсам и аппаратом полпреда президента в Иссык-Кульской области поручено в двухнедельный срок внести изменения в картографические и учетные материалы биосферной территории.

Минприроды также обязано обеспечить соблюдение установленных режимов охраны и использования биосферной территории.

Как отмечается в документе, изменения внесены для создания условий реализации горнолыжного кластера государственного значения при соблюдении природоохранных требований.

Постановление вступает в силу через 10 дней.