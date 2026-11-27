В соцсетях опубликовали видео, на котором из трубы кирпичного завода в селе Петровка Чуйской области валит черный дым.

По данным Минприроды, специалисты выехали на проверку.

Выяснилось, что на территории исправительного учреждения № 8 строят кирпичный завод в рамках инвестиционного проекта с участием ОсОО «Асман Кирпич» и ГП «Келечек» при ГСИН.

По информации заместителя директора ГП «Келечек», печь строится с применением современных технологий и оснащена фильтрационной системой для очистки выбросов в атмосферу. В целях проверки работоспособности фильтров проведен пробный запуск оборудования.

В ходе первоначального запуска, до завершения необходимых регулировочных работ, наблюдалось кратковременное выделение черного дыма. По пояснениям представителя предприятия, это продолжалось около 20 минут, а не два дня, как было указано в публикации в соцсетях. После регулировки оборудования выделение черного дыма прекратилось.

По факту инспекторы Чуйского регионального управления службы экологического и технического надзора привлекли к административной ответственности ОсОО «Асман Кирпич» и наложили штраф в 28 тысяч сомов.