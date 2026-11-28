В Казахстане следственный суд санкционировал арест главного менеджера департамента акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» Ерлана Байкулова. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

Решение вынесено с учетом характера и тяжести инкриминируемых деяний, а также в целях исключения давления на возможных соучастников и свидетелей, сокрытия доказательств и имущества, нажитого преступным путем, указали в ведомстве.

Напомним, ранее КНБ РК объявил о задержании и водворении в изолятор временного содержания члена правления «Казатомпрома» Куаныша Омарбекова и других сотрудников компании.

В тот же день пресс-служба компании сообщила, что решением совета директоров досрочно прекращены полномочия членов правления «Казатомпрома»: главного директора по коммерции Владислава Байгужина и главного директора по производству Куаныша Омарбекова.

Также арестованы председатели правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и АО «НК «Казахстан темир жолы» Елжас Отыншиев. Им инкриминируется совершение коррупционного преступления.