Число туристов, посещающих Кыргызстан, растет с каждым годом. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель отдела стратегического планирования Министерства экономики и коммерции Аслан Мусабеков.

По его словам, если в 2023 году насчитали 2 миллиона 860 тысяч туристов, то в 2025-м — уже 5 миллионов 310 тысяч.

Аслан Мусабеков отметил, что туристический поток в КР с каждым годом увеличивается.

Он пояснил, что при этом количество пересечений государственной границы Кыргызстана неправильно соотносить с числом туристов, поскольку к нам приезжают и с другими целями — к родственникам, по делам бизнеса, командировочные.

В Минэкономики рассматривают возможность увеличения продолжительности туристического сезона, чтобы КР рассматривалась туристами как круглогодичное направление.

Чиновник напомнил, что в республике развивается горный, этнографический, экологический, конный и трекинговый туризм.