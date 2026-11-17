В Кыргызстане рассматривают возможность введения депозитов для туристов, отправляющихся на высокогорные маршруты. Эти средства могут использоваться для покрытия расходов государства на поисково-спасательные операции в случае чрезвычайных происшествий. Об этом сегодня сообщил министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам.

На заседании депутат Улан Бакасов напомнил о трагедии с российской альпинисткой Натальей Ноговицыной, которая в 2025 году погибла на пике Победы. Во время поисково-спасательной операции тогда потерпел аварию военный вертолет.

Нардеп поинтересовался, кто возместил ущерб от происшествия.

Канатбек Чыныбаев пояснил, что вертолет принадлежал Министерству обороны и был застрахован.

«Недавно страховая организация выплатила соответствующую компенсацию», — сообщил он.

Военный прокурор Кумарбек Байдылдаев добавил, что по факту аварии материалы зарегистрированы, однако заключение авиационной комиссии пока не поступило. По его словам, подготовка таких заключений может занимать от полутора до двух лет.

Улан Бакасов также обратил внимание на расходы государства по организации спасательных операций для иностранных альпинистов. По его мнению, при происшествиях государство несет финансовые затраты, а спасатели и техника подвергаются дополнительному риску.

В ответ глава МЧС заявил, что КР не должна отказываться от развития высокогорного туризма, однако необходимо одновременно обеспечивать безопасность участников восхождений.

«Если мы делаем ставку на туризм, такие маршруты у нас должны быть. Но одновременно мы должны обеспечивать безопасность», — отметил он.

По словам Канатбека Чыныбаева, сейчас этот вопрос обсуждается совместно с департаментом туризма. Один из рассматриваемых вариантов — введение депозитов для туристов.

«Если с туристами произойдет несчастный случай и государственным органам придется проводить спасательную операцию, должны учитываться и расходы государства», — пояснил министр.

Он также подчеркнул, что восхождения на высокогорные вершины должны организовываться специализированными компаниями. Туристы должны отправляться на маршруты в сопровождении опытных альпинистов, хорошо знающих местность.