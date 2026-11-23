Кыргызстан привлекает все больше иностранных туристов, однако рост числа посетителей не сопровождается сопоставимым увеличением доходов гостиниц и туристических компаний. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Об этом говорится в исследовании «Диагностика частного сектора Кыргызской Республики», опубликованном в ноябре 2026 года.

Согласно докладу, в 2024 году поступления от международного туризма превысили 1 миллиард долларов, а валовой выпуск туристической отрасли достиг примерно 1 миллиарда 250 миллионов долларов.

В 2025 году валовая добавленная стоимость туризма превысила 847 миллионов долларов, что соответствует 3,8 процента валового внутреннего продукта Кыргызстана.

Несмотря на положительную динамику, эксперты указывают на серьезную структурную проблему. Значительная часть туристического потока приходится на краткосрочные поездки граждан соседних государств, транзитные посещения, приграничные поездки и визиты к родственникам.

Такие путешественники, как правило, тратят сравнительно небольшие суммы на официальные гостиничные и туристические услуги.

В результате увеличение числа иностранных посетителей не приводит к пропорциональному росту доходов гостиниц, туристических операторов и других предприятий отрасли.

Еще одна проблема — сезонность. Значительная часть туристической активности сосредоточена в определенные месяцы, что ограничивает возможности бизнеса получать стабильные доходы в течение всего года.

Всемирный банк отмечает, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития более доходных направлений туризма. Горы занимают около 94 процентов территории страны, а природные ландшафты и культурное наследие позволяют предлагать иностранным гостям разнообразные виды отдыха.

Среди перспективных направлений эксперты называют экологический и приключенческий туризм, горные путешествия, юрточные лагеря, небольшие гостиницы на природе и круглогодичные туристические комплексы.

Однако развитию этих направлений препятствуют сложности с получением разрешений и использованием земель, недостаточная транспортная доступность, перебои с электроснабжением, нехватка водоснабжения и канализации, а также проблемы с вывозом мусора.

Ограниченное международное авиасообщение затрудняет привлечение туристов из стран, жители которых готовы тратить на путешествия больше.

Кроме того, отрасль испытывает недостаток квалифицированных гидов, сотрудников гостиниц и специалистов по обеспечению безопасности туристов.

Эксперты считают, что Кыргызстану необходимо не только увеличивать количество иностранных гостей, но и создавать условия для более продолжительного пребывания и роста расходов туристов внутри страны.

По оценкам Всемирного банка и IFC, устранение основных препятствий для развития природного туризма способно привлечь до 220 миллионов долларов частных инвестиций в среднесрочной перспективе.

При этом речь идет о потенциальных инвестициях, реализация которых зависит от проведения необходимых реформ, а не об уже согласованном финансировании.