В Кыргызстане в ближайшее время запустят национальную цифровую туристическую платформу Visit Kyrgyz. Об этом журналистам сообщил глава Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, сейчас IT-специалисты государственных учреждений «Кызмат» и «Тундук» завершают работу над платформой. Она находится на финальной стадии подготовки.

На платформе разместят страновой туристический сайт, информацию о туристических объектах, маршрутах, компаниях и услугах. Также пользователи смогут бронировать жилье и другие услуги, оформлять аренду, планировать логистику и транспорт.

Кроме того, через платформу можно будет получать необходимые разрешения в электронном формате. В частности, речь идет о разрешениях на посещение семитысячников, въезд в приграничные зоны и других административных документах, необходимых туристам.

Эдуард Кубатов отметил, что платформа должна охватить весь путь путешественника: от пересечения государственной границы до поездки по стране, проживания, питания и возвращения домой.

Снежный барс станет символом туристического бренда

По словам главы агентства, Visit Kyrgyz станет не только цифровой платформой, но и национальным туристическим брендом республики.

При разработке бренда решили использовать название Visit Kyrgyz без слов «стан» и Republic. В качестве логотипа выбрали снежного барса, который является национальным символом Кыргызстана.

Эдуард Кубатов пояснил, что при разработке бренда учитывали ассоциации иностранных туристов. Образ снежного барса, по мнению специалистов, вызывает ассоциации с горной страной, силой, мужеством и самобытностью народа.

Глава госагентства дополнил, что национальный туристический стенд Visit Kyrgyz получил положительные отзывы на международных выставках в Берлине, Париже, Лондоне и Токио.