Обновленному пансионату «Казахстан» на Иссык-Куле присвоили пять звезд, а узбекскому пансионату «Рохат НБУ» — четыре звезды. Сертификаты сегодня вручили в рамках государственной системы классификации туристических объектов.

По словам главы Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова, система классификации предусматривает разные категории в зависимости от типа объекта размещения.

Для гостиниц и отелей используют международную систему — от одной до пяти звезд. Для горных и сельских гостевых домов разработали национальную классификацию «Эдельвейс» — от одной до трех категорий. Для юрточных и палаточных лагерей предусмотрена система «Тундук» — также от одного до трех тундуков.

Эдуард Кубатов пояснил, что эти обозначения позволяют туристам оценить уровень услуг и условия размещения. При этом звездность отелей присваивают по международным стандартам, а «Эдельвейс» и «Тундук» являются национальными системами оценки.

Классификация проводится на добровольной основе. Свидетельство о присвоении категории действует три года, а сведения об объектах включают в специальный реестр.

Как присваивают категории

По словам главы агентства, оценкой объектов занимается экспертная команда Фонда развития туризма. Специалисты выезжают на места, осматривают объекты, проводят инспекцию и проверяют соответствие установленным требованиям. После этого экспертная комиссия принимает решение о присвоении категории.

Требования распространяются не только на качество проживания и обслуживания, но и на инфраструктуру. В частности, при оценке гостевых домов и туристических лагерей учитывают наличие систем отопления, освещения, питания и очистных сооружений.

Особое внимание уделяют экологическим решениям. Например, очистные системы должны позволять повторно использовать очищенную воду для технических нужд и полива, снижая нагрузку на водные источники.

Эдуард Кубатов сообщил, что система классификации начала действовать в этом году. Сейчас на рассмотрении находятся около 200 заявок от объектов размещения. Первым пятизвездочным объектом стал азербайджанский отель «Баку», построенный на берегу Иссык-Куля.

По его словам, разработка стандартов велась с участием международных организаций и экспертов.

Кроме того, для системы государственной классификации разработали специальное программное обеспечение. В дальнейшем сведения о категориях туристических объектов будут отображаться в цифровом формате.