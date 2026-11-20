В Оше объявили открытый конкурс на временное управление муниципальным авторынком. Сейчас объектом управляет подрядная компания, которая проводила его реконструкцию и которой мэрия при Женишбеке Токторбаеве задолжала около 380 миллионов сомов.

Мэр Жанарбек Акаев пояснил, что мэрия могла бы сразу выплатить подрядчику задолженность. Однако сейчас эти средства необходимы для других городских нужд.

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Поэтому до проведения конкурса рынок решили временно передать подрядчику в управление, чтобы компания могла вернуть вложенные в реконструкцию деньги. Теперь объявлен открытый конкурс. Если по его итогам другой участник предложит большую сумму, предпочтение могут отдать ему.

Вопрос о законности передачи авторынка без конкурса поднял депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Кудайбердиев. По его словам, муниципальный авторынок был одним из основных источников неналоговых доходов Оша и ежемесячно приносил около 15 миллионов сомов налогов.

Депутат считает, что передавать муниципальную собственность частной компании без конкурса незаконно.

Жанар Акаев заявил, что лично отвечает за это решение, и подчеркнул, что рынок не передавали в собственность частной компании, а предоставили ей во временное управление.

Напомним, ремонт авторынка стал одним из проектов, по которым после ухода Женишбека Токторбаева с должности мэра южной столицы осталась задолженность перед подрядчиками.

Поверка Счетной палаты бюджета Оша за 2025 год выявила масштабные нарушения в строительной сфере. По данным ведомства, строительство объектов на 3,6 миллиарда сомов начинали без необходимых документов, задолженность перед подрядчиками превысила 2,5 миллиарда, а стоимость незавершенных объектов составила более 3 миллиардов сомов. Материалы аудита направят в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.



