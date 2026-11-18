Депутат Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев предложил мэрии Бишкека перенять опыт Оша и строить эстакадные мосты на оживленных перекрестках для борьбы с автомобильными пробками. Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам народного избранника, проблема пробок очень актуальна для города.

«Надо же как-то решать вопрос — либо строить такие мосты, либо переносить столицу», — добавил он.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что строительство одного из таких мостов уже ведется на пересечении улиц Иманалы Айдарбекова и Шабдана Баатыра (бывшие бульвар Молодой Гвардии и улица Льва Толстого).

Кроме того, по его словам, в следующем году планируется начать строительство эстакады на Южной магистрали.

В свою очередь, министр строительства Нурдан Орунтаев признал, что в Оше возведение эстакадных мостов начали без необходимой документации.

В настоящее время документы оформляются, а специалисты подсчитывают стоимость выполненных и предстоящих работ.