В городе Оше группа молодых людей избила мужчину после замечания. Об этом 24.kg сообщили его родные.

По их словам, инцидент произошел 16 ноября около 02.30. Мужчина припарковал автомобиль и выходил из него, когда неподалеку молодые люди на машине «Портер» громко кричали и мешали жителям близлежащих домов.

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Он сделал им замечание и попросил вести себя тише, поскольку в домах спали люди. В ответ молодые люди набросились на него толпой и начали избивать.

Родные утверждают, что нападавшие удерживали мужчину за руки и ноги, пока остальные наносили ему удары. Несколько человек попытались помочь пострадавшему, но их тоже избили.

В результате мужчина получил сотрясение мозга и перелом носа. По словам близких, он потерял много крови и сейчас в больнице.

В ГУВД Оша сообщили 24.kg, что причиной конфликта стала ссора из-за дороги. Правоохранители установили личности троих участников и назначили проверку. Остальных нападавших, попавших на видео, разыскивают.