Счетная палата выявила нарушения на миллиарды сомов при проверке бюджета Оша

Счетная палата выявила нарушения при формировании и исполнении местного бюджета Оша за 2025 год. Среди них — начало строительства объектов на 3,6 миллиарда сомов без необходимых документов, задолженность перед подрядчиками более 2,5 миллиарда и незавершенные стройки стоимостью свыше 3 миллиардов сомов.

Результаты аудита рассмотрели на заседании Совета Счетной палаты. При этом аудиторы не смогли дать заключение о полноте и достоверности финансовой отчетности мэрии за 2025 год. Причина — отсутствие должным образом составленного и утвержденного сводного баланса исполнения местного бюджета.

Проверка структурных подразделений мэрии и муниципальных учреждений выявила нарушения в использовании бюджетных средств, управлении собственностью, бухгалтерском учете, подготовке финансовой отчетности и государственных закупках.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Заседание Совета Счетной палаты

Также аудиторы обнаружили недостатки при расчете и выплате компенсаций за снос жилых и коммерческих объектов и изъятие земельных участков. Кроме того, закрытие рынков и торговых объектов создало риск сокращения налоговых поступлений.

По данным Счетной палаты, доходы бюджета Оша выросли на 6,3 миллиарда сомов. Однако почти весь прирост — 6 миллиардов — обеспечили за счет средств республиканского бюджета.

В ведомстве считают, что единоличное принятие решений и игнорирование полномочий исполнительных и представительных органов не улучшили экономическое положение города, а, напротив, ослабили его. Это привело к сокращению налоговой базы, увеличению кредитной нагрузки на предпринимателей и необходимости выплаты государством компенсаций на сумму более 11,5 миллиарда сомов из-за ускоренного сноса объектов.

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Отдельно аудиторы проверили строительную сферу. Выяснилось, что строительство объектов на 3,6 миллиарда сомов начинали без необходимых законных документов — только на основании протокольных поручений бывшего мэра.

В результате перед подрядчиками образовалась задолженность более 2,5 миллиарда сомов. Кроме того, в городе остались незавершенные строительные объекты стоимостью свыше 3 миллиардов сомов, при этом источники их финансирования не определены.

По итогам проверки материалы о недостаче муниципального имущества и рисках незаконного присвоения миллиардных средств направят в правоохранительные органы. Все материалы аудита также передадут в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и пресечения возможных противоправных действий.