В Кыргызстане впервые провели ремонт электросетей под напряжением, не отключая электричество потребителям. Работы выполнили в селе Маевка Чуйской области под контролем министра энергетики Алтынбека Рысбекова.

Как сообщили в Минэнерго, специалисты Северного РЭС Бишкекского предприятия электрических сетей заменили изолятор на воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 киловольта.

Новая технология позволяет проводить отдельные виды ремонтных и профилактических работ без прекращения подачи электричества потребителям.

Алтынбек Рысбеков ознакомился с ходом ремонта, оборудованием и защитными средствами специалистов. Он подчеркнул, что при выполнении таких работ особое значение имеют соблюдение техники безопасности и профессиональная подготовка энергетиков.

Напомним, для обучения специалистов в Караколе создали специализированный учебный центр. На его создание и оснащение направили более 55 миллионов сомов. В центре провели капитальный ремонт здания, модернизировали учебный полигон и приобрели оборудование, инструменты и средства защиты.

Обучение уже прошли 20 энергетиков. До конца 2026 года планируется подготовить еще четырех специалистов. В дальнейшем количество обучаемых будут увеличивать.

Для развития направления разработана концепция внедрения работ под напряжением на 2026–2030 годы. Она предусматривает расширение применения технологии, подготовку специалистов и укрепление материально-технической базы энергетических предприятий.

В проекте участвуют специалисты АО «Сетевая компания» Республики Татарстан. Они помогали разрабатывать учебные программы и адаптировать техническую документацию. Кроме того, 11 сотрудников ОАО «НЭСК» прошли специальную подготовку в учебном центре в городе Заинске (Татарстан).