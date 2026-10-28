Кыргызстан закрыт для новых майнинг-ферм. Жапаров объяснил почему

В Кыргызстане пока не будут выдавать разрешения на открытие новых майнинг-ферм из-за дефицита электроэнергии. Об этом президент Садыр Жапаров заявил в интервью изданию Super.kg.

По словам главы государства, в настоящее время в стране работают только две майнинг-фермы — на Камбар-Атинской ГЭС-2 и в Кемине.

«Больше мы не давали разрешений ни одной майнинг-ферме. Только когда построим крупные ГЭС и сможем полностью обеспечивать собственные потребности, можно будет выдавать разрешения», — заявил Жапаров.

Президент отметил, что майнинг приносит государству значительные налоговые поступления. Однако в условиях нехватки электричества власти не могут позволить себе расширение этой отрасли.

Говоря о майнинг-ферме в Кемине, Жапаров сообщил, что она не использует электроэнергию, производимую в Кыргызстане, а работает за счет импорта из России и Казахстана.

При этом, по его словам, зимой, когда в стране возникает дефицит электричества, работу фермы могут приостанавливать, а импортируемую для нее электроэнергию перенаправлять на нужды населения.