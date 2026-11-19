В Ашхабаде состоялось 7-е заседание межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между странами. Об этом сообщает кабмин.

Заседание прошло под председательством заместителя главы кабмина Эрлиста Акунбекова и министра энергетики Туркменистана Аннагелди Сапарова.

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В ходе заседания особое внимание уделено расширению торгово-экономического и энергетического партнерства, а также развитию транспортно-логистических связей.

Отмечено, что одним из ключевых направлений сотрудничества остается торгово-экономическое взаимодействие. В частности, в 2021-2025 годах объем товарооборота между Кыргызстаном и Туркменистаном увеличился в 1,8 раза.

В повестку дня заседания межправкомиссии также были включены вопросы сотрудничества в сферах транспорта, транзита и логистики.

Эрлист Акунбеков отметил заинтересованность КР в расширении партнерства с Туркменистаном по поставкам нефтепродуктов. В этой связи предложено заключить прямые договоры на поставку между уполномоченными госкомпаниями двух стран.

По итогам подписан протокол 7-го заседания комиссии. Также подписано соглашение между ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и государственной электроэнергетической корпорацией «Туркменэнерго».