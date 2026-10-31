В Кыргызстане изменили правила энергетической сертификации зданий

В Кыргызстане внесены изменения в порядок проведения энергетической сертификации зданий. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит поправки в постановление правительства от 2 августа 2012 года № 531, регулирующее энергетическую сертификацию зданий и периодический контроль энергоэффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения.

Согласно изменениям, при энергетической сертификации будут применяться шкалы классов энергоэффективности от A до G по нескольким показателям.

В частности, оценка предусматривает:

расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение;

класс энергоэффективности использования энергии для отопления и горячего водоснабжения;

общий класс энергоэффективности здания;

класс энергоэффективности по показателям первичной энергии.

Кроме того, в новой редакции изложено приложение № 5 к Положению о порядке проведения энергетической сертификации зданий. В нем устанавливаются соответствующие шкалы энергетических классов.

В кабмине отмечают, что изменения направлены на совершенствование порядка проведения энергетической сертификации зданий.

Постановление вступает в силу через 10 дней.