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В Кыргызстане изменили правила энергетической сертификации зданий

09:48, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане внесены изменения в порядок проведения энергетической сертификации зданий. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит поправки в постановление правительства от 2 августа 2012 года № 531, регулирующее энергетическую сертификацию зданий и периодический контроль энергоэффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения.

Согласно изменениям, при энергетической сертификации будут применяться шкалы классов энергоэффективности от A до G по нескольким показателям.

В частности, оценка предусматривает:

  • расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение;
  • класс энергоэффективности использования энергии для отопления и горячего водоснабжения;
  • общий класс энергоэффективности здания;
  • класс энергоэффективности по показателям первичной энергии.

Кроме того, в новой редакции изложено приложение № 5 к Положению о порядке проведения энергетической сертификации зданий. В нем устанавливаются соответствующие шкалы энергетических классов.

В кабмине отмечают, что изменения направлены на совершенствование порядка проведения энергетической сертификации зданий.

Постановление вступает в силу через 10 дней.

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