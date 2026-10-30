Потребление электроэнергии в Кыргызстане за год выросло почти на 30 процентов

В нашей стране значительно увеличилось потребление электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суточный показатель вырос на 29,1 процента. Об этом сообщает ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По данным компании, на сегодня потребление электроэнергии в республике составило 66 миллионов 22 тысячи киловатт-часов.

Для сравнения, 30 октября 2025-го этот показатель составлял 51 миллион 132 тысячи киловатт-часов.

Таким образом, за год суточное потребление электроэнергии увеличилось на 14 миллионов 890 тысяч киловатт-часов, или на 29,1 процента.

В НЭСК призвали кыргызстанцев рационально использовать электроэнергию и экономить ресурсы.