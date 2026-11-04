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АЭС в КР нужно строить уже сегодня. Экс-министр энергетики поддержал идею

16:34, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бывший министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев поддержал инициативу строительства атомной электростанции в стране. По его мнению, рост населения, развитие промышленности и увеличение потребления электричества делают появление собственной АЭС необходимостью. Об этом экс-чиновник заявил в интервью газете «Эркин-Тоо».

Действующий министр энергетики Алтынбек Рысбеков, выступая 21 октября в Жогорку Кенеше, назвал строительство атомной электростанции требованием времени.

Отвечая на вопрос журналиста, не являются ли планы по созданию АЭС преждевременными, Таалайбек Ибраев заявил, что полностью разделяет позицию своего преемника.

«Почему это несбыточная мечта? В его словах есть все основания. Сейчас наша страна начинает превращаться в экономически сильное государство. Растет не только население, но и экономика. А там, где увеличиваются население и экономика, неизбежно растет и потребность в электроэнергии», — отметил он.

По словам экс-министра, вопрос строительства атомной станции рано или поздно все равно пришлось бы решать.

«Поэтому я полностью поддерживаю слова министра. Учитывая сложившуюся энергетическую ситуацию, мы должны поддержать строительство атомной электростанции», — подчеркнул он.

Таалайбек Ибраев напомнил, что переговоры с российской государственной корпорацией «Росатом» начались еще в январе 2022 года. Тогда стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности.

Бывший глава Минэнерго отметил, что развитие искусственного интеллекта и современных технологий будет сопровождаться дальнейшим увеличением потребления электроэнергии.

«Мир не стоит на месте. Искусственный интеллект и другие технологии развиваются каждый день. Поэтому, чтобы не остаться позади, нам необходимо начинать строительство атомной электростанции хоть сегодня», — заявил он.

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