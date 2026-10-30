Садыр Жапаров предложил расширить сотрудничество стран ОТГ в энергетике

Кыргызстан использует около 15 процентов своего гидроэнергетического потенциала. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Глава государства предложил расширить сотрудничество стран ОТГ в энергетике и привлечении инвестиций в развитие гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

В качестве примера совместного проекта он назвал строительство каскада Казарманских ГЭС с участием турецкой компании «Ихлас Холдинг».

«Я приглашаю всех заинтересованных инвесторов к сотрудничеству для развития взаимовыгодного партнерства в энергетическом секторе», — озвучил Жапаров.

Читайте по теме Энергодефицит в Кыргызстане: Садыр Жапаров рассказал, как его будут преодолевать

Напомним, Кыргызстан продолжает испытывать дефицит электроэнергии. 12 октября на встрече с жителями Кадамджайского района Садыр Жапаров сообщил, что нехватка электричества составляет 3–4 миллиарда киловатт-часов. По его словам, без строительства малых ГЭС и солнечных электростанций этот показатель мог бы достигать 8–9 миллиардов киловатт-часов.

25 октября на встрече с жителями Токтогульского района президент заявил, что ограничения на потребление электроэнергии могут снять через 2–2,5 года. Он связал решение проблемы с вводом новых генерирующих мощностей, в том числе ТЭЦ в Кара-Кече мощностью 1 тысяча 200 мегаватт.