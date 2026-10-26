Садыр Жапаров рассказал, когда в Кыргызстане отменят лимиты на свет

В Кыргызстане ограничения на потребление электроэнергии могут снять через 2-2,5 года. Такой прогноз озвучил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Токтогульского района, отвечая на вопрос о лимите мощности для населения.

Один из присутствующих попросил главу страны отменить действующее ограничение в 5 киловатт или увеличить его хотя бы до 8-10 киловатт. По его словам, при превышении установленного лимита электричество отключается, а потребности жителей горных районов в отопительный сезон особенно высоки.

Читайте по теме Министр энергетики не гарантирует отсутствие отключений света зимой

«Сейчас у нас действует ограничение на потребление электроэнергии: при превышении лимита в 5 киловатт электричество отключается. У кого-то есть возможности, а у кого-то нет. Не все находятся в равных условиях. Если возможно, снимите это ограничение или хотя бы немного увеличьте лимит», — обратился житель к Садыру Жапарову.

Глава государства объяснил дефицит электроэнергии ростом потребления и недостаточными темпами строительства новых крупных электростанций. По его словам, после обретения независимости в стране построили только одну крупную гидроэлектростанцию — Камбаратинскую ГЭС-2.

Блок YouTube

При этом с 2020 года в КР ввели в эксплуатацию около 50 малых ГЭС. После модернизации Токтогульской ГЭС энергосистема получила дополнительные 240 мегаватт мощности. Кроме того, завершается строительство Куланакской ГЭС мощностью 100 мегаватт, запуск которой запланирован на 2027-й.

Однако новых мощностей пока недостаточно, чтобы покрыть растущий спрос.

«Если бы мы не строили школы, заводы и фабрики, не открывали новые предприятия, то сегодня нам не пришлось бы вводить ограничения и импортировать электроэнергию. Мы могли бы даже экспортировать ее. Но сейчас мы не успеваем покрывать растущий дефицит», — заявил Садыр Жапаров.

По его словам, власти совместно с инвесторами строят в Кара-Кече теплоэлектростанцию мощностью 1 тысяча 200 мегаватт.

«Думаю, потребуется еще 2-2,5 года. Сейчас мы совместно с инвесторами строим ТЭЦ мощностью 1 тысяча 200 мегаватт в Кара-Кече. После этого ограничения будут сняты. А когда будет завершено строительство Камбаратинской ГЭС-1, мы, наоборот, сможем экспортировать электроэнергию», — сказал президент.