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24.kg

В Кыргызстане предложили увеличить лимит электроэнергии с 5 до 7 киловатт

14:13, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане в предстоящий осенне-зимний период сохранят действующее ограничение мощности электроснабжения в 5 киловатт для потребителей с однофазным подключением. При этом энергетики предложили увеличить допустимую мощность до 7 киловатт. Об этом сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова в эфире «Биринчи радио».

По ее словам, действующий норматив в 5 киловатт закреплен в правилах пользования электроэнергией и типовых договорах с потребителями.

«Это не просто желание энергетиков кого-то ограничить. Так предусмотрено нормативными документами», — пояснила Буланова.

Она отметила, что специалисты энергокомпании сами выступают за повышение допустимой мощности и уже внесли соответствующее предложение.

«Мы предложили увеличить до 7 киловатт. Но пока изменения не приняты, останется 5 киловатт», — сообщила представитель энергокомпании.

При этом для абонентов с трехфазным подключением предусмотрена мощность 10 киловатт. Потребителям, которым не хватает установленного лимита, энергетики рекомендуют оформлять трехфазное подключение с соблюдением требований электробезопасности.

Отдельно Буланова прокомментировала возможность снижения мощности в часы максимального потребления электроэнергии.

По ее словам, в прошлом году в часы пик действовало временное ограничение до 3 киловатт. Однако решение о применении аналогичных мер нынешней зимой пока не принято. «Пока решения нет, я однозначно ответить не могу», — подчеркнула она.

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В НЭСК отмечают, что нагрузка на энергосистему продолжает расти. Только 27 октября суточное потребление электричества в Кыргызстане достигло 64 миллионов 318 тысяч киловатт-часов, что на 34,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В Бишкеке и Чуйской области подготовительные ремонтные работы к зиме завершены. При этом специалисты призывают население не включать одновременно большое количество мощных электроприборов, особенно в часы пиковой нагрузки.

Также в эфире сообщили, что в Чуйской области завершается установка интеллектуальных счетчиков электроэнергии. Работы проводятся бесплатно за счет энергокомпании.

Энергетики напомнили, что информацию об отключениях можно получать через приложение «Мой свет».

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