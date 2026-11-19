Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан готовятся к запуску единого рынка электроэнергии. Координационно-диспетчерский центр «Энергия» объявил отбор компании, которая создаст торговую площадку и будет управлять ею на начальном этапе.

Заявки от заинтересованных организаций принимаются до 30 ноября. Победителю предстоит разработать правила торговли, систему формирования цен и электронную платформу, через которую страны смогут покупать и продавать электроэнергию. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка.

Рынок будет работать по принципу «на сутки вперед». Это означает, что участники смогут заранее договариваться о поставках на определенные часы следующего дня. Например, если в КР возникнет нехватка электроэнергии, ее можно будет приобрести у соседнего государства, располагающего свободными мощностями. Аналогичным образом Кыргызстан сможет продавать излишки электричества.

Начало работ предварительно намечено на май 2027-го. Разработка и запуск системы займут около 18 месяцев, после чего выбранная компания будет управлять торгами еще два года. При соблюдении графика первые сделки могут состояться в конце 2028-го — начале 2029-го.