В Нарынской области построят парк энергоемких низкоуглеродных производств

Под председательством Адылбека Касымалиева состоялось очередное заседание кабинета министров.

Адылбек Касымалиев сообщил, что в повестку дня включены вопросы, связанные с инвестиционной политикой и реализацией крупных проектов.

В частности, первым был рассмотрен и принят проект постановления кабмина о внесении изменений в постановление «О регламенте отбора национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения». Изменения направлены на обеспечение реализации стратегически важных проектов в сфере недропользования, расширение возможностей применения мер государственной поддержки, а также совершенствование порядка отбора и сопровождения национальных инвестпроектов и проектов государственного значения.

В целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и развития регионов внесены изменения в постановление кабмина «Об утверждении Положений о свободных экономических зонах «Бишкек», «Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын».

Также принято распоряжение о реализации инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации промышленного парка энергоемких низкоуглеродных производств в Нарынской области.

Касымалиев подчеркнул, что принятые решения должны быть понятными для инвесторов, экономически обоснованными для государства, а процедуры расчетов, отчетности и контроля — четко регламентированными.

Он поручил обеспечить тщательную проработку каждого проекта нормативного правового акта, вносимого в администрацию президента, и дал ряд соответствующих поручений.