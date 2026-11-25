В Кыргызстане разработали новый механизм предоставления налоговых льгот инвесторам. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждения.

Как отмечают в Министерстве экономики и коммерции, документ разработан по поручению администрации президента после принятия парламентом в конце октября поправок в налоговое законодательство, одна из которых предусматривает, что налоговые отношения инвестора с государством могут регулироваться в рамках инвестиционного соглашения с кабмином.

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В частности, инвестор в рамках соглашения с правительством сможет самостоятельно запрашивать конкретные льготы по налогам и ставкам (в пределах Налогового кодекса) и особые условия, не предусмотренные Налоговым кодексом (без права вводить новые налоги). Продолжительность действия льгот определяется индивидуально при подаче заявления и будет фиксироваться в условиях инвестиционного соглашения.

В настоящее время налоговые льготы ограничены тремя видами налогов — налогом на прибыль, НДС, налогом с продаж и сроком до пяти лет.

В проекте указано, что для заключения инвестиционного соглашения и получения льгот инвестор должен будет представить в кабмин обязательный предварительный расчет бюджетных потерь по каждому налогу и каждому году получения выгод, а также экономическое обоснование. Также инвестор должен будет взять на себя обязательства по объемам инвестиций и созданию рабочих мест.

По данным Минэкономики, Национальное агентство по инвестициям при президенте заключило 27 инвестиционных соглашений на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, в реестре агентства числится 87 инвестпроектов и предложений общей стоимостью 22,8 миллиарда долларов.

В первом полугодии приток прямых иностранных инвестиций в экономику КР вырос на 26 процентов, до 0,7 миллиарда долларов.

Ранее президент страны Садыр Жапаров заявил о планах ежегодно увеличивать приток прямых иностранных инвестиций на 20 процентов.