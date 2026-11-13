Кыргызстан подписал соглашения на 2,3 миллиарда долларов. На что пойдут деньги

В Кыргызстане за девять месяцев 2026 года подписаны рамочные соглашения с международными партнерами на общую сумму 2 миллиарда 321,7 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов на выездном заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Заседание состоялось 13 ноября в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. Депутаты обсудили реализацию государственных инвестиционных проектов в энергетике и социальной инфраструктуре.

По словам Нурбека Акжолова, соглашения подписаны в том числе с Международной ассоциацией развития и Азиатским банком развития. Кроме того, продолжается подготовка соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.

Представитель Министерства энергетики Эмиль Мухамбетов рассказал о подготовке к строительству Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 тысяча 880 мегаватт. Планируемая годовая выработка станции составит около 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Технико-экономическое обоснование проекта утверждено 5 июня 2026 года. В настоящее время продолжаются переговоры по межправительственному соглашению с Казахстаном и Узбекистаном.

Также депутатам представили проекты развития возобновляемой энергетики стоимостью 80,2 миллиона долларов и iFIRST, предусматривающий 35 миллионов долларов грантового климатического финансирования.

В рамках модернизации распределительных электрических сетей в Кыргызстане уже установлено 844 тысячи 70 интеллектуальных счетчиков АСКУЭ.

По данным Минэнерго, потери электроэнергии в сетях сократились с 11,67 процента в 2024 году до 8,12 процента в 2026-м.

Представитель Министерства просвещения Руслан Садырбаев сообщил, что в сфере образования реализуются пять международных проектов общей стоимостью 110,06 миллиона долларов. Они осуществляются совместно со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и Глобальным партнерством в целях образования.

В частности, в рамках проекта «Образование для будущего» освоено 45,13 миллиона долларов, отремонтировано 499 дошкольных объектов и создано 679 групп.

Кроме того, в школы поставлено 25 тысяч 368 компьютеров, а более 36 тысяч педагогов прошли обучение цифровой грамотности.

По итогам заседания депутаты и представители государственных органов обсудили проблемные вопросы реализации инвестиционных проектов и меры по повышению эффективности их исполнения.