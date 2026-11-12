Садыр Жапаров заявил о заинтересованности в крупных проектах с Китаем

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министров строительства государств Центральной Азии и Китая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время встречи обсуждались вопросы развития строительной отрасли, реализации совместных проектов и расширения сотрудничества между странами в рамках формата «Центральная Азия — Китай».

Садыр Жапаров отметил возрастающую роль этого механизма взаимодействия, подчеркнув, что за последние годы сотрудничество приобрело практический характер.

По его словам, важным шагом в укреплении отношений стало подписание Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами Центральной Азии и Китаем.

Президент также напомнил о проведении двух саммитов формата в Сиане и Астане и предстоящем третьем саммите, который состоится в Китае в 2027 году.

Отдельное внимание глава государства уделил строительству жилья в Кыргызстане.

Он отметил, что в стране продолжается реализация государственной жилищной программы «Мой дом», предусматривающей строительство доступного жилья в регионах и расширение возможностей ипотечного кредитования.

Жапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем сотрудничестве с Китаем и государствами Центральной Азии, в том числе в реализации масштабных совместных проектов в строительной сфере.

В свою очередь, генсек Сунь Вэйдун поблагодарил кыргызскую сторону за организацию второй встречи министров строительства. Он сообщил, что совещание руководителей строительных ведомств является одним из 14 механизмов межведомственного взаимодействия, действующих в рамках формата. По словам Сунь Вэйдуна, сотрудничество в строительной отрасли также способствует развитию экономических, торговых и гуманитарных связей между государствами.

Участники встречи выразили уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для дальнейшего взаимодействия в преддверии саммита «Центральная Азия — Китай» в 2027 году.

Конкретные совместные строительные проекты, объемы инвестиций и сроки их реализации в сообщении не уточняются.