Кыргызстан планирует привлечь до 500 миллионов долларов кредитного финансирования от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ социально-экономического развития страны в 2026–2028 годах.

Соответствующий проект закона о ратификации рамочного соглашения между Кыргызской Республикой и АБИИ вынесен на рассмотрение. Документ был подписан 27 сентября 2026 года в Дохе.

Согласно справке-обоснованию, финансирование будет направлено на развитие приоритетных отраслей экономики и реализацию Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

Общая сумма кредитов, предусмотренных рамочным соглашением, составит до 500 миллионов долларов. При этом средства будут выделяться на основании отдельных соглашений по каждому проекту или программе.

Одной из особенностей документа станет упрощение процедуры согласования и запуска инвестиционных проектов. После ратификации рамочного соглашения проекты, включенные в его приложение, можно будет оформлять без повторного прохождения процедуры ратификации.

Условия предоставления кредитов, включая объемы финансирования и другие существенные параметры, будут определяться в отдельных соглашениях между Кыргызстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Ратификация рамочного соглашения необходима для вступления его положений в силу и дальнейшего привлечения средств на реализацию государственных инвестиционных проектов.