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24.kg

Приток иностранных инвестиций будут ежегодно увеличивать на 20 процентов

17:04, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

К концу 2030-го Кыргызстан намерен обеспечить среднегодовой реальный рост ВВП на уровне 8 процентов и ежегодно увеличивать приток прямых иностранных инвестиций на 20 процентов. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на республиканском совещании «О стратегических задачах на предстоящую пятилетку».

Кабинету министров и центральным госорганам поручено подготовить модель ориентированного на экспорт сервисно-индустриального развития и модернизировать торговую и таможенную политику, чтобы активнее продвигать отечественные товары и услуги.

Совместно с судебными органами власти должны разработать концепцию защиты частной собственности и поддержки предпринимателей. Кроме того, поручено упростить процедуры для инвесторов и направить финансирование на долгосрочные проекты реального сектора экономики.

Среди других задач — развитие единой цепочки туристических услуг, адаптация системы образования к новой модели экономики, адресная поддержка уязвимых слоев населения и пересмотр межбюджетных отношений для укрепления регионов.

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