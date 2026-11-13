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Кубанычбек Омуралиев избран президентом Тюркского инвестиционного фонда

10:12, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Кыргызстанец Кубанычбек Омуралиев избран президентом Тюркского инвестиционного фонда. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение единогласно принял Совет управляющих — высший орган управления фонда. В нем представлены шесть стран-участниц: Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Омуралиев вступил в должность 12 ноября. Он сменил первого президента фонда Багдада Амреева, чьи полномочия завершились днем ранее.

В фонде отметили, что новый руководитель обладает более чем тридцатилетним опытом работы в дипломатии, региональном экономическом сотрудничестве и управлении международными организациями.

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С 2022 по 2026 год Кубанычбек Омуралиев занимал пост генерального секретаря Организации тюркских государств. 

До этого, с 2019 по 2022 год, он был послом Кыргызстана в Турции, а с 2021 года — также в Израиле по совместительству. В 2015–2019 годах возглавлял дипломатическую миссию в Беларуси и представлял Кыргызстан при СНГ. С 2016 года одновременно был послом в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее Омуралиев работал генеральным консулом в ОАЭ, советником-посланником и заместителем главы дипломатической миссии в посольстве КР в США и Канаде, руководил департаментом экономической политики МИД.

Тюркский инвестиционный фонд создан в феврале 2024 года. Его участники — Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Уставный капитал составляет 600 миллионов долларов. Фонд поддерживает проекты в сфере транспорта, логистики, энергетики, промышленности и других отраслях экономики стран-участниц. Офис фонда находится в Стамбуле.

 

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