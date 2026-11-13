Кубанычбек Омуралиев избран президентом Тюркского инвестиционного фонда
Кыргызстанец Кубанычбек Омуралиев избран президентом Тюркского инвестиционного фонда. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение единогласно принял Совет управляющих — высший орган управления фонда. В нем представлены шесть стран-участниц: Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.
Омуралиев вступил в должность 12 ноября. Он сменил первого президента фонда Багдада Амреева, чьи полномочия завершились днем ранее.
В фонде отметили, что новый руководитель обладает более чем тридцатилетним опытом работы в дипломатии, региональном экономическом сотрудничестве и управлении международными организациями.
С 2022 по 2026 год Кубанычбек Омуралиев занимал пост генерального секретаря Организации тюркских государств.
До этого, с 2019 по 2022 год, он был послом Кыргызстана в Турции, а с 2021 года — также в Израиле по совместительству. В 2015–2019 годах возглавлял дипломатическую миссию в Беларуси и представлял Кыргызстан при СНГ. С 2016 года одновременно был послом в Эстонии, Латвии и Литве.
Ранее Омуралиев работал генеральным консулом в ОАЭ, советником-посланником и заместителем главы дипломатической миссии в посольстве КР в США и Канаде, руководил департаментом экономической политики МИД.
Тюркский инвестиционный фонд создан в феврале 2024 года. Его участники — Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.
Уставный капитал составляет 600 миллионов долларов. Фонд поддерживает проекты в сфере транспорта, логистики, энергетики, промышленности и других отраслях экономики стран-участниц. Офис фонда находится в Стамбуле.