Кыргызстанец Кубанычбек Омуралиев избран президентом Тюркского инвестиционного фонда. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение единогласно принял Совет управляющих — высший орган управления фонда. В нем представлены шесть стран-участниц: Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Омуралиев вступил в должность 12 ноября. Он сменил первого президента фонда Багдада Амреева, чьи полномочия завершились днем ранее.

В фонде отметили, что новый руководитель обладает более чем тридцатилетним опытом работы в дипломатии, региональном экономическом сотрудничестве и управлении международными организациями.

С 2022 по 2026 год Кубанычбек Омуралиев занимал пост генерального секретаря Организации тюркских государств.

До этого, с 2019 по 2022 год, он был послом Кыргызстана в Турции, а с 2021 года — также в Израиле по совместительству. В 2015–2019 годах возглавлял дипломатическую миссию в Беларуси и представлял Кыргызстан при СНГ. С 2016 года одновременно был послом в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее Омуралиев работал генеральным консулом в ОАЭ, советником-посланником и заместителем главы дипломатической миссии в посольстве КР в США и Канаде, руководил департаментом экономической политики МИД.