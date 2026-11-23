Кыргызстан может привлечь до 618 миллионов долларов частных инвестиций и создать до 67 тысяч 600 новых рабочих мест благодаря развитию четырех отраслей экономики. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), представленном в Бишкеке.

Эксперты подготовили исследование «Диагностика частного сектора КР» (CPSD), в котором определили наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

Наибольший потенциал, по оценкам специалистов, имеют производство и переработка фруктов и ягод. Эта отрасль способна привлечь до 250 миллионов долларов частных инвестиций и обеспечить создание 24 тысяч рабочих мест.

Однако для этого необходимо решить проблемы доступа к земельным участкам, улучшить систему сертификации продукции, лабораторных исследований и развивать холодильную инфраструктуру.

Второе направление — природный туризм. Его инвестиционный потенциал оценивается в 220 миллионов долларов, а количество возможных новых рабочих мест — в 20 тысяч 800. Эксперты считают, что развитию отрасли мешают недостаточно прозрачные процедуры предоставления земли и получения разрешений, нехватка инфраструктуры и квалифицированных кадров.

Швейная промышленность, согласно исследованию, может привлечь до 78 миллионов долларов инвестиций и создать 14 тысяч 400 рабочих мест.

Для этого Кыргызстану необходимо улучшить экспортную логистику, внедрять международную сертификацию, цифровое отслеживание продукции и совершенствовать регулирование рынка труда.

Еще одним перспективным направлением ученые назвали разведение форели. Благодаря водным ресурсам наша страна способна привлечь в эту отрасль до 70 миллионов долларов и создать 8 тысяч 400 рабочих мест.

Однако для реализации такого потенциала необходимо усилить ветеринарный контроль, обеспечить биологическую безопасность рыбных хозяйств, внедрить системы сертификации и отслеживания продукции от производителя до потребителя.

Таким образом, совокупный инвестиционный потенциал четырех отраслей оценивается в 618 миллионов долларов, а количество возможных дополнительных рабочих мест — в 67 тысяч 600.

Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова, выступая на презентации исследования, отметила, что кабинет министров уже реализует меры по улучшению деловой среды, расширению доступа предпринимателей к финансированию и сокращению административной нагрузки. По ее словам, выводы исследования позволят точнее определить потребности бизнеса и скорректировать государственную поддержку с учетом особенностей отдельных отраслей.

В Министерстве экономики и коммерции сообщили, что рекомендации Всемирного банка и IFC будут использованы при дальнейшей разработке экономической политики и привлечении частных инвестиций.